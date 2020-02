En el sugerente texto “La Gravedad de una Posible Nueva Recesión Mundial” publicado por la revista Marxismo Vivo número 15, el autor Eduardo Almeida, hace una afirmación importante: “El capital financiero controla el mundo en niveles superiores al conocido por Lenin cuando definió esa como una de las características centrales del imperialismo”. Aunque la afirmación nos parezca correcta, decidimos investigar ese proceso en el continente africano y verificar si esa afirmación se aplica o no. Además de buscar entender e interpretar el capital financiero en África queremos también discutir cómo salir de esa situación. Como romper con el imperialismo y como luchar por la segunda independencia.

Por: Yves Mwana Mayas y Cesar Neto

De los varios sectores para el estudio, empezaremos por la minería, sin embargo, podríamos haber escogido el petróleo, dada su importancia.

La industria petrolera africana, aunque dispersa en cinco países (Angola, Nigeria, Argelia, Libia y Egipto), según datos de 2017, juntos producían 5.690 millones de barriles por día, es decir es una producción superior a la de importantes productores mundiales como Canadá (cuarto productor mundial), Iraq (5°), China (6°), Irán (7°), Brasil (8°) Emiratos Árabes Unidos (9°) y Kuwait (10°).

Incluso con toda la importancia de la producción petrolera, consideramos que la explotación minera, no tan concentrada como la petrolera, es visiblemente explotada en casi 54 países, y es el mejor ejemplo que encontramos de la presencia del capital financiero imperialista en el continente africano.

En el presente texto explicaremos el círculo vicioso que comienza con la abundancia de recursos minerales, mineras, fondos de inversión, relaciones con los gobiernos imperialistas, con gobiernos locales, y finalmente la explicación de la pobreza.

Los datos de la explotación minera en el continente apuntan a la presencia de las 10 empresas más grandes del mundo. Existen otras empresas pequeñas, pero no menos importantes.Sin embargo, en este texto trataremos de las nueve más grandes, puesto que dos de ellas se unificaron en 2018 y nuestros datos corresponden a este mismo año. Esas empresas son: Anglo American, Río Tinto, Vale, BHP Billiton, Barrick Gold, Freeport-McMoran, Newmont Mining, Teck y ALCOA.

¿Quiénes son los principales accionistas de esas empresas?

En el sitio especializado www.marketscreener.com están los 10 mayores accionistas de cada una de esas empresas, considerando únicamente las acciones con derecho a voto. En total están formados por 49 bancos y fondos de inversión. Y no más que eso. Así, de esas 49 instituciones, seis tienen participación en cinco o más empresas de las nueve mineras. De las 49 instituciones, cinco son de los EEUU e una es de Noruega.

Los principales fondos de inversión y la participación accionaria en las diez mayores empresas mineras:

The Vanguard Group, Inc.: Anglo American, Rio Tinto, Vale, BHP Billiton, Barrick Gold, Freeport-McMoran, Newmont Mining, Teck y ALCOA

Anglo American, Rio Tinto, Vale, BHP Billiton, Barrick Gold, Freeport-McMoran, Newmont Mining, Teck y ALCOA Capital Research & Management Co. (Global Investors): Río Tinto, Vale, BHP Billiton, Barrick Gold, Freeport-McMoran, Newton Mining, Teck y ALCOA

Río Tinto, Vale, BHP Billiton, Barrick Gold, Freeport-McMoran, Newton Mining, Teck y ALCOA Capital Research & Management Co. (World Investors): Rio Tinto,Vale, Barrick Gold, Freeport-McMoran, Teck y ALCOA

Rio Tinto,Vale, Barrick Gold, Freeport-McMoran, Teck y ALCOA BlackRock Fund Advisors: Rio Tinto,Vale, BHP Billiton, Freeport-McMoran, Newmont Mining y ALCOA.

Rio Tinto,Vale, BHP Billiton, Freeport-McMoran, Newmont Mining y ALCOA. BlackRock Investment Management (UK) Ltd.: Anglo American, Rio Tinto, BHP Billiton, Barrick Gold y Teck

Anglo American, Rio Tinto, BHP Billiton, Barrick Gold y Teck Norges Bank Investment Management: Anglo American, Rio Tinto,Vale, Teck y ALCOA.

Estas nueve empresas, según el sitio Market Screener, tuvieron ganancias EBITDA (Earnings Before Interest, Taxis, Depreciation and Amortization) de 88.898 billones de dólares. Repetimos, esto no es la facturación, es la ganancia. Con esta ganancia, si comparamos con el GDP de algunos países, sería el 25° entre los 46 países europeos o el 7° entre los 55 países africanos

Separando los fondos de inversión

¿Y quiénes son esos fondos de inversión? ¿quién los controla? Para explicar vamos a usar el caso del fondo Black Rock.

Black Rock Inc. Es una corporación norteamericana, con sede en New York, tiene oficinas en 30 países y clientes en más de 100. Fue fundada en 1988, en 2019 fue considerado el mayor fondo de inversión del mundo. La revista económica The Economist, considera a Black Rock el mayor banco paralelo del mundo.[1]

En función de su peso, tamaño e importancia, la Black Rock fue contratada por Barack Obama para asesorarlo en las cuestiones relacionadas a la crisis de 2007-2009. Obama podría haber escogido sindicatos y organizaciones del pueblo pobre para asesorarlo, pero él escogió al mayor banco paralelo del mundo. De esta forma, Barack Obama dejó claro de qué lado estaba.

Black Rock destaca también por ser el mayor inversionista del mundo en plantas de carbón, contando con acciones que llegan a 11 billones[2] posee también más reservas de petróleo, gas y carbón térmico que cualquier otro investigador. Para los ambientalistas, Black Rock es el “mayor promotor de la destrucción climática del planeta”[3], debido en parte a su negativa a separarse de empresas de combustibles fósiles.

¿Y quiénes son los principales accionistas de Black Rock?

Continuando con las informaciones del sitio especializado Market Screener, los 10 mayores accionistas de Black Rock son[4]PNC Bank NA (Investment Management); The Vanguard Group Inc.; Capital Research & Management Co. (World Investors); SSgA Funds Management Inc.; Wellington Management Co. LLP; China Investment Corp. (Investment Management); Mizuho Financial Group Inc.; BlackRock Fund Advisors; Norges Bank Investment Management; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.

En el libro El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo, Lenin explica cómo los bancos “incorporan y se subordinan” unos a otros. «Hemos subrayado la indicación relativa a los bancos «adheridos» porque se refiere a una de las caracterizaciones más importantes de la concentración capitalista moderna. Los grandes establecimientos, particularmente los bancos, no sólo absorben directamente a los pequeños, sino que los «incorporan», los subordinan, los incluyen en «su» grupo, en su «consorcio» -según el término técnico por medio de la «participación» en su capital, de la compra o del cambio de acciones, del sistema de créditos, etc., etc.»

En el siguiente diagrama podemos visualizar cómo se da ese proceso de incorporación y subordinación, en el caso específico de Black Rock. Para no ser aburrido, de los 10 mayores accionistas vamos a describir tres de ellos y el lector podrá confirmar como se presenta esa intrincada red del capital financiero.

En la imagen anterior vemos que los fondos de inversión que controlan el Black Rock Inc. tienen estrecha relación, entre las cuales se describen las siguientes:

* SSgA:tiene como principales accionistas: The Vanguard Group Inc.; Capital Research Management Co.; BlackRock Advisors (brazo de la propia Black Rocks Inc.) y SSgA Funds Inc (que es un brazo de la propia SSgA).

* Mizuho:tiene como principales accionistas: The Vanguard Group, Inc.; BlackRock Advisors; Norges Bank Investment Management.

* Merrill Lynch, Pierce, Fenner e Smith Inc.:Después de la quiebra del banco Lehmon Brothers, en 2008, dentro del programa de rescate de las empresas y bancosal borde de la quiebra, la administración de Barack Obama incorporó a Merrill Lynch al Banco de América, como un departamento de dicho banco. Entonces, en lugar de presentar a los accionistas de Merrill Lynch estamos presentando a los diez mayores accionistas del Bank of América, el cual tiene entre sus principales accionistas: The Vanguard Group Inc.; SSgA Funds Management Inc.; Wellington Management Co. LPP;BlackRock Advisors; Capital Research Management Co.; Norges Bank Investment Management.

Las estrechas relaciones entre Black Rock y el gobierno de Barack Obama:

La gigantesca crisis de 2007 – 2009 fue el primer desafío de Barack Obama que presidió EEUU de 2009 al 2017. El principal asesor económico de Obama fue un joven, con entonces, 31 años (nacido en 1978), Brian Christopher Deese[5], del National Economic Council. Fue responsable por la operación de rescate de las industrias automovilísticas, en especial a Chrysler y General Motors que significó una enorme inyección de capitales públicos, cierre de fábricas, millones de despidos y reducción de derechos. El periódico New York Times, al describir las figuras emergentes del nuevo gobierno, lo veía como “una de las voces más influyentes”[6]. Sin embargo, no fue solo en el campo industrial que el actuó. Así, B. C. Deese cumplió un importante papel para salvar Merrill Lynch, uno de los 10 mayores accionistas de Black Rock.

Como vicepresidente del National Economic Council, desde 2011, B.C. Deese fue responsable por todas las políticas liberales – al gusto del capital financiero – tales como: regulación financiera, vivienda, energía limpia, manufactura e industria automotriz. El periódico The New Republic afirmó sobre él: «una de las personas más poderosas y menos conocida»[7]. Los periódicos no se cansaron de hablar de que B.C. Deese era culto e inteligente. ¿Será que, si él habría nacido en el Bronx o hubiese sido hijo de renegados inmigrantes, habría sido tan famoso?

Terminando el gobierno de Barack Obama, Brian Christopher Deese asumió el importante cargo de “Director General, Jeje globarl de inversiones sustentables”[8]del BlackRocks Inc.

La intensificación de la explotación capitalista y sus consecuencias

Lenin escribió que: «El capital financiero, concentrado en muy pocas manos y que goza del monopolio efectivo, obtiene un beneficio enorme, que se acrecienta sin cesar con la constitución de sociedades, la emisión de valores, los empréstitos del Estado, etc., consolidando la dominación de la oligarquía financiera e imponiendo a toda la sociedad un tributo en provecho de los monopolistas»[9].Cuando Lenin dice que: «imponiendo a toda la sociedad un tributo en provecho de los monopolistas«, se puede traducir hoy en:

Sobreexplotación de los trabajadores: através de bajos salarios, exposición a productos químicos cancerígenos, a los accidentes de trabajo (Río Tinto reconoce que solo en 2018 tres trabajadores perdieron la vida por “fatalidad”)

através de bajos salarios, exposición a productos químicos cancerígenos, a los accidentes de trabajo (Río Tinto reconoce que solo en 2018 tres trabajadores perdieron la vida por “fatalidad”) Trabajo infantil: El trabajo infantil en la minería de Congo, por ejemplo, causa innumerables muertes de niños, solo una demanda presentada en los EEUU señala la muerte de 14 niños en los deslizamientos de tierra.[10] De los túneles de las mineras. En Costa de Marfin, la cosecha de cacao para Nestlé se realiza con trabajo infantil[11].

El trabajo infantil en la minería de Congo, por ejemplo, causa innumerables muertes de niños, solo una demanda presentada en los EEUU señala la muerte de 14 niños en los deslizamientos de tierra.[10] De los túneles de las mineras. En Costa de Marfin, la cosecha de cacao para Nestlé se realiza con trabajo infantil[11]. Destrucción del medio ambiente: No hay minería sin destrucción. Las más de trecientas muertes en la mina de Brumandinho, en Brasil, es un ejemplo trágico. Pero existen otras formas como la há outras formas como la remoción forzada de 10.000 familias en el Congo para que pueda ser explotado el cobalto para Tasla, Microsoft, Dell, Google, etc.[12]

No hay minería sin destrucción. Las más de trecientas muertes en la mina de Brumandinho, en Brasil, es un ejemplo trágico. Pero existen otras formas como la há outras formas como la remoción forzada de 10.000 familias en el Congo para que pueda ser explotado el cobalto para Tasla, Microsoft, Dell, Google, etc.[12] Robo de materias primas: Hace décadas Francia explota uranio en Nigeria. Paga apenas 5,5% de impuestas y se queda con el 94,5% liquido de facturación. Las luces que iluminan Paris, la Ciudad de Luz, es generado por el uranio de Nigeria. La horrible imagen de la pobreza de ese país es consecuencia de la “belleza parisina”.

Hace décadas Francia explota uranio en Nigeria. Paga apenas 5,5% de impuestas y se queda con el 94,5% liquido de facturación. Las luces que iluminan Paris, la Ciudad de Luz, es generado por el uranio de Nigeria. La horrible imagen de la pobreza de ese país es consecuencia de la “belleza parisina”. Robo de tierras y recursos naturales: El encantador té inglés está manchado de sangre de los campesinos expulsados de sus tierra en Kenya[13], la propaganda institucional de Unilever dice «2.5 billones de personas en el mondo usan Unilever» pero lo que la propaganda no dice es que ese imperio fue construido con el robo de tierra, trabajo esclavo y apropiación de riqueza natural en el Congo ocupado por los imperialistas belgas e ingleses. Y como si eso fuera poco, 150 años de genocidio e impunidad; guerras civiles y guerras entre países.[14]

De esta manera «El monopolio, por cuanto está constituido y maneja miles de millones, penetra de un modo absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, independientemente del régimen político y de cualquiera otra ‘particularidad’.”, esta cita de Lenin hecha hace más de cien años continúa siendo una verdad. Existen varios ejemplos, uno de los más escandalosos se dio durante la guerra civil en Angola, al final de la Guerra Fría. El MPLA alineado con la URSS era atacado por la UNITA, que era financiada por África del Sur y por EUA. En esto la empresa de diamantes de Anglo American, De Beers, con sede en África del Sur se declaró neutral en el conflicto y tenía una ruta aérea que llevaba el diamante producido y retornaba con alimentos. De esta forma, nadie se incomodaba con nadie. De la misma manera que hoy ellos invierten en América Latina sin cuestionar el perfil del gobierno. Los grupos financieros antes mencionados no tienen problema con la matriz política de los gobernantes. Ellos pueden ser derechistas como Piñera en Chile, o Duque en Colombio. O pueden ser los supuestos gobiernos rebeldes de Evo Morales, en Bolivia, o de Maduro en Venezuela.

Entonces todos son negociables y la táctica usada es siempre la misma: negociar. Y fue así que los gobiernos del progresista PT, a través de Lula y Dilma, prestaron a Black Rock, con intereses bajos 26 millones de reales[15]. En contraparte, en las elecciones de 2010 y 2012, Black Rock contribuyó con la campaña electoral de los tres principales partidos de la orden burguesa: PT, PSDB y PMDB.

Esos ejemplos demuestran con total claridad, lo acertado de las tesis centrales de El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo, de Lenin, y más como la dominación imperialista en África anda de manos dadas con las élites gobernantes y el silencio cómplice de muchas organizaciones que se dicen representantes de los trabajadores y del pueblo pobre.

Lucha por la independencia. Importantes victorias, pero fueron victorias parciales

Entre el final de los años 1950 hasta el final de los años 70 hubo un largo periodo de luchas por la independencia, que resultaron en grandes transformaciones en la relación colonial. Diversos países subyugados de África conquistaron su independencia. Decimos que fue una gran victoria, pero una victoria incompleta. Alejandro Iturbe, editor de la revista Correo Internacional afirma: «En cada país, los procesos tuvieron especificidades, pero con muchos rasgos y elementos comunes. Uno de ellos, es el del carácter de las direcciones que los encabezaron. Estos movimientos de liberación nacional fueron organizaciones de ideología y programa nacionalista burgués con fuerte impronta antiimperialista (aunque algunas se autodefiniesen como “marxistas leninistas”), direcciones pequeñoburguesas y base plebeya-popular».[16]

Las masas libraron luchas heroicas de resistencia al colonialismo, en primer lugar, y a lo largo del tiempo transformaron la lucha de resistencia en lucha abierta por la independencia. Las masas con sus luchas hicieron su parte, pero las direcciones no fueron hasta las últimas consecuencias.

Las direcciones de esas luchas quedaron a la mitad del camino. Primero porque trataron de frenar y controlar el ímpetu de las masas y de ese modo “congelando los procesos de rebeldía”. En segundo lugar, en la medida que su programa era esencialmente nacionalista burgués, no avanzaron en la expropiación de las grandes propiedades capitalistas, en la nacionalización de la explotación minera, en la expulsión del capital extranjero y en otras medidas de corte anticapitalista.

Podemos decir que fue una importante victoria política. Sin embargo, como no se avanzó en los temas económicos, en pocas décadas, retrocedieron, y muchos gobiernos se transformaron en sanguinarias dictaduras.

La lucha por la segunda independencia

El congelamiento de la lucha independentista trajo serios daños para el continente africano. El primer gran problema es que, al no expropiar a la burguesía, no expulsar al imperialismo, estos poco a poco fueron fortaleciéndose y criando una élite dirigente negra, ultra reaccionaria y el resultado final ha sido el crecimiento temible de la pobreza. El Banco Mundial reconoce que “el número de africanos que viven en la pobreza aumentó, y la pobreza global se torna cada vez más africana[17]. En el mismo informe, el Banco Mundial dice: “Si las circunstancias permanecen igual, se espera que la tasa de pobreza [global] caiga apenas para 23%, hasta 2030 y la pobreza global se tornará cada vez más africana, pasando de 55% en 2015 a 90% en 2030.

Mientras el Banco Mundial afirma que “Recursos públicos limitados desafían el financiamiento de la agenda de la pobreza”, es decir reconoce que los gobiernos no tienen dinero para combatir la pobreza por falta de recursos, porque no reciben impuestos de las transacciones financieras, de las transacciones comerciales y por la evasión fiscal. Sin embargo, la solución al problema en sentido opuesto es colocada por la Comisión Económica para África, organismo de la ONU, que defiende la libre transacción financiera; e imponer y financiar la estructura necesaria (caminos, puertos, energía eléctrica, internet, etc) para la aplicación de los tratados de libre comercio con los BRICS y Free Trade Área.[18]

Tal situación económica que genera la condición en el continente puede ser observada también en otras expresiones de una economía colonial. Datos de 2015[19]señalan que:

Los países africanos recibieron US 161,6 billones en 2015 –principalmente en préstamos, remesas personales y ayuda en forma de donaciones. Sin embargo, US 203 billones fueron retirados de África, directamente– principalmente por medio de empresas que repatrian ganancias y mueven dinero ilegalmente para fuera del continente”

Los países africanos reciben cerca de US 19 billones en ayuda en forma de donaciones, pero más de tres veces ese valor (US 68 billones) es retirado en fuga de capitales, principalmente por empresas multinacionales que deliberadamente informan erróneamente el valor de sus importaciones o exportaciones para reducir impuestos.

Mientras los africanos reciben US 31 billones en remesas personales de otros países, las empresas multinacionales que operan en el continente repatrian una cuantía semejante (US 32 billones) en ganancias para sus países de origen, cada año.

Los gobiernos africanos recibieron US 32,8 billones en préstamos en 2015, pero pagaron US 18 billones en intereses y pagos de parte del capital de la deuda, con el nivel general de deuda aumentando rápidamente.

Se estima que 29 billones por año son robados de África en la explotación ilegal de madera, pesca y comercio de animales silvestres/plantas

En este sentido, la necesaria lucha por la segunda independencia significa expulsar del continente a las potencias imperialistas junto con sus empresas y bancos. Para el articulista de Correo Internacional, Américo Gomes, eso solo será posible utilizando «el método de lucha de la clase trabajadora, dirigido contra el imperialismo pero también contra la nueva burguesía africana y sus gobiernos fantoches, rompiendo con todas las direcciones reformistas y nacionalistas, que no plantean estas tareas como imprescindibles[20]«.

La resistencia ya comenzó

Analizamos que la paciencia de los pueblos africanos está llegando a su límite, pues en muchos países, antiguos dictadores están cayendo, uno por uno. Comenzó en 2011, con las protestas de masa que derribaron al Presidente Zine el-Abidine Ben Ali, de Tunisia, que estaba en el poder hace 23 años. En 2014 vimos las movilizaciones en Burkina Faso que derrumbaron al dictador Blaise Compaoré, el mismo que había aplicado un golpe de Estado a Thomas Sankara en 1987.

El año 2017 marcó el fin de los 40 años de gobierno de Robert Mugabe, en Simbabue. Y ese mismo año, después de 38 años en el poder, José Eduardo dos Santos vio terminado su gobierno en Angola.

Ya en 2019, después de 18 años en la presidencia Joseph kabila fue obligado a convocar a elecciones y pasar las llaves del palacio. En ese mismo año, menos suerte tuvo el presidente de Sudan, Omar al-Bashi, que tuvo su gobierno de 30 años interrumpido por una insurrección. Y en Argelia, gigantes movilizaciones acabaron con los 20 años de gobierno de Abdelaziz Bouteflika.

La lista de derrocamientos de dictadores debe y podrá aumentar en 2020. Puede ser que algunos caerán de maduros como el presidente de Camarones, Paul Biya, con 86 años y hace 37 años en el poder. Y algunos otros dictadores intentarán equilibrarse en el poder alterando las Constituciones de sus países.Así, entre ellos podemos citar: Denis Sassou Nguesso de República de Congo, es general del ejército, habiendo recibido entrenamiento militar en Francia. Sassou Nguesso parece que gusta mucho del poder, pues el primer mandato fue de 11 años (1979 a 1992), el segundo mandato gobernó hace 23 años. Otro ejemplo es de Eritrea, el impagable Isaias Afwerki que está hace 16 años en el cargo y sin haber realizado nunca elecciones. Y no podemos dejar fuera a Paul Kagame de Ruanda que está hace 19 años en el poder.

Otros también podrán tener días difíciles en 2020, como a Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mbasogo, que hace 40 años en el poder y aún en Uganda. Yoweri Museveno, hace 33 años gobernando el país.

Lo que podemos afirmar también es que en África del Sur la crisis económica sigue su curso. Como consecuencia observamos la permanencia de Jabob Zuma que gobernó de 2009 a 2018 y después de sucesivas denuncias y escándalos financieros fue presionado por el Congreso Nacional, presidido por su partido, y fue obligado a renunciar. Entonces, Cyril Ramaphosa asumió un mandato temporal y posteriormente fue electo presidente, en mayo de 2019. De esta forma, África del Sur es un país en profunda crisis a causa de la desindustrialización, el desempleo, una economía en sucesivas contracciones, y podemos esperar que el recién electo gobierno de Ramaphosa será un gobierno de crisis.

Los trabajadores y la juventud, después de 50 o 60 años de las luchas independentistas, son una generación sin memoria de la experiencia del colonialismo y su principal referencia son los efectos de los ajustes estructurales, la globalización, dictaduras y de todos los efectos nocivos del neoliberalismo.

La permanencia de los gobiernos anteriormente descritos –vía movilización o mismo vía elecciones– son parte de este proceso de experiencia y búsqueda de alternativas. Así, creemos que debemos participar y apoyar todas las luchas en curso, sean estas por salarios, o por derechos juveniles, o contra las dictaduras. Sin embargo, en esas luchas debemos colocar la necesidad de una segunda independencia, con una ruptura real con el imperialismo y la construcción de una nueva sociedad, más justa, igualitaria y fraterna, una sociedad socialista.

Traducción: Andrea Paulina (Ecuador)